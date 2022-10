Bestätigt Sam Abdul hier die Beziehung zu Brett Oppenheim?

Ist es zwischen Samantha Abdul (32) und Brett Oppenheim (45) etwa offiziell? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Selling Sunset-Star wurden in den vergangenen Monaten immer mal wieder turtelnd gesichtet. Die Tätowiererin besuchte den TV-Makler sogar in seiner Heimat Los Angeles, auch er kam extra nach Deutschland. Ihren genauen Beziehungsstatus behielten die zwei aber bislang für sich – oder plauderte Sam ihn nun aus?

Die Blondine ist momentan mit der Influencerin Gerda Lewis (29) in New York City. Von dort aus postete Gerda ein Video auf Instagram, in dem Sam mit einem Straßenkünstler zu sehen ist. Der Tänzer fragt sie vor dem Publikum unter anderem, wo ihr Freund ist. "In L.A.", lautet die Antwort der Hamburgerin. Bestätigt sie hier etwa tatsächlich, dass sie in einer Beziehung ist – mit Brett?

Wen Sam genau mit dem Mann meint, der offenbar in Los Angeles ist, ließ sie offen – feststeht jedoch, dass auch Brett in der sonnigen Stadt in Kalifornien lebt. Ob die beiden sich während des USA-Aufenthalts der Influencerin womöglich sehen werden, bleibt abzuwarten.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / marielounurk Brett Oppenheim und Samantha Abdul im September 2022

Getty Images Brett Oppenheim, TV-Makler

