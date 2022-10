Hochschwanger: Lena Gercke zeigt ihren großen Babybauch!

Bei Lena Gercke (34) ist es bald so weit! Sie erwartet aktuell mit ihrem Freund Dustin Schöne (37) nach ihrer kleinen Tochter Zoe das zweite Kind. Gerade erst feierte sie ihre “Babymoon” – den letzten Urlaub als Familie zu dritt verbrachte sie in den Bergen in Österreich. Jetzt ist das Model wieder zurück zu Hause: Lena teilte ein Bild, auf dem ihr großer Babybauch gut zur Geltung kommt.

In ihre Instagram-Story postete sie einen Schnappschuss, auf dem sie sich im Spiegel fotografiert und müde in die Kamera lächelt. Darauf trägt Lena eine lockere grüne Hose, die nicht mehr über ihren Bauch reicht – und auch das schwarze Langarm-Shirt bedeckt nur noch ihre halbe Kugel! Darunter wird deutlich, wie weit die Schwangerschaft der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin schon fortgeschritten ist. "Die Shirts werden kurz…", witzelte sie dazu.

Zuvor teilte Lena noch ein Bild ihres Bauches im Ultraschall und untertitelte es mit "Hallo Baby". Es ist nicht das erste Mal, dass die Moderatorin ihre Community bei einer Untersuchung mitnimmt: Sie teilte bereits einen Clip, in dem nicht nur ihr nackter Bauch zu sehen, sondern auch der Herzschlag ihres ungeborenen Kindes zu hören war.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke während ihrer Schwangerschaft im August 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2022

