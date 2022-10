Nach Trennung: Ist Alex Rodriguez schon wieder vergeben?

Ist Alex Rodriguez (47) wieder in festen Händen? Bis vergangenes Jahr war der Ex-Baseballprofi mit Jennifer Lopez (53) liiert, ehe ihre Beziehung in die Brüche ging. Mittlerweile ist die Musikerin mit Ben Affleck (50) happy verheiratet. Ihr Ex sucht hingegen noch nach der Frau fürs Leben. Im April bändelte er mit dem Model Kathryne Padgett an. Im September erklärte ein Insider allerdings, dass die beiden nicht länger ein Paar seien. Nun bummelte Alex in Begleitung einer Lady durch Beverly Hills – ist sie seine Neue?

Wie die Daily Mail berichtete, flanierte der 47-Jährige mit einer unbekannten Frau durch die Straßen und besuchte dabei einige Luxusläden. Wie die Aufnahmen zeigen, hakte die Blondine sich bei dem Ex-Sportler ein – die zwei wirkten sehr vertraut miteinander und unterhielten sich angeregt. Um wen es sich bei der Dame handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Von 2017 bis 2021 datete Alex J.Lo – 2019 hatten die zwei sich sogar miteinander verlobt. Für die Ewigkeit war ihre Liebe aber offenbar nicht bestimmt. Nach ihrer Trennung gibt es zwischen ihm und Jennifer aber kein böses Blut, wie Alex in der Talkshow "Who's Talking to Chris Wallace?" klarstellte: "Es war eine gute Erfahrung mit Jennifer. Und ich wünsche ihr und den Kindern, die schlau und schön und wundervoll sind, [...] nur das Beste."

Instagram / katpadgett Kathryne Pedgett, Model

Getty Images Baseball-Star Alex Rodriguez

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im Januar 2022

