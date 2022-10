Bei Lavinias Heiratsantrag: Silvia Wollny kamen die Tränen

Silvia Wollny (57) zeigt sich von ihrer emotionalen Seite! Das Großfamilienoberhaupt ist eigentlich für seine schroffe Art und seine saloppen Sprüche bekannt. Doch die Die Wollnys-Protagonistin kann auch anders. Vor wenigen Monaten stand in ihrer Familie ein großes Ereignis an: Ihre Tochter Lavinia (22) hat sich verlobt. Silvia wusste von den Heiratsplänen schon vorher und half ihrem Schwiegersohn in spe Tim Katzenbauer bei den Vorbereitungen. Als es dann so weit war, kamen ihr sogar die Tränen.

In der aktuellen "Die Wollnys"-Folge verband Silvia der nichtsahnenden Lavinia im Türkei-Urlaub die Augen und leitete sie zum Strand, an dem Tim vor einer romantischen Kulisse auf sie wartete. Nachdem er der 22-Jährigen die Frage aller Fragen gestellt hatte, war nicht nur die Freude der Eltern einer Tochter, sondern auch der weiteren Familienmitglieder groß. "Ich freue mich ganz einfach für Lavinia, für Tim, für die kleine Motte, dass sie eine Familie werden, eine Familie sind – ein Zeichen für die ewige Liebe", schwärmte die 57-Jährige und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht.

Lavinia selbst reagierte ebenfalls ziemlich überwältigt: "Was für eine Überraschung. Man hätte ja mit allem rechnen können..." Dass Tim sie fragt, ob sie seine Frau werden möchte, hätte sie aber nicht gedacht. "Ich bin megaüberwältigt und megaglücklich", freute sie sich.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", am Mittwoch um 21:20 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

