Nach "Are You The One?": Wie läuft es bei Anna und Micha?

Anna Iffländer gibt ein Update! In der diesjährigen Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love begab sich die Beauty auf die Suche nach ihrem potenziellen Perfect Match. Von Beginn an schien die Influencerin geflasht von Micha Schüler – und auch er fand direkt Gefallen an Anna. Während der Kuppelshow erlebten die beiden jedoch ein Wechselbad der Gefühle. Zusammen verließen sie die Villa, wurden aber kein Liebespaar. Nun hat Anna Promiflash den neuesten Stand der Dinge verraten!

Im Interview mit Promiflash gab Anna nun ein paar Details preis – sehen sich sie und der einstige #CoupleChallenge-Teilnehmer denn oft? "Wir haben uns bisher nur auf öffentlichen Veranstaltungen gesehen", erklärte sie. Momentan hapere es bei ihr noch am Vertrauen zu Micha, doch daran arbeite sie – ihr Perfect Match unternehme derzeit nämlich einiges, damit die beiden doch noch zueinander finden. "Micha hat sich bisher auch schon wirklich viel Mühe gegeben. Hat Blumen vor meine Haustür gelegt, einen Brief geschrieben und versucht, für mich da zu sein", führte die Ex on the Beach-Bekanntheit auf.

Die Gefühle für Micha seien noch immer sehr groß, doch nach der Ausstrahlung hätten vor allem die äußeren Einflüsse ihre Situation komplizierter gemacht. "Externe haben sich eingemischt, Unwahrheiten erzählt und wollten sich zwischen uns drängen", verriet Anna gegenüber Promiflash. Über die Geschehnisse bei "Are You The One?" könne sie "heute drüber wegsehen" – ob sie und Micha letztlich doch noch zueinanderfinden, würde aber die Zeit zeigen.

Instagram / annaiff Anna Iffländer im September 2022

Instagram / micha_schue Micha Schüler im Juni 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Bekanntheit

