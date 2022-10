Fieser Spray-Tan-Fail: Jennifer Aniston nimmt es mit Humor

Jennifer Aniston (53) kann über kleinere Fehler lachen! Die Schauspielerin wurde in der Sitcom Friends weltberühmt und baute sich mit ihrer Megakarriere eine große Fanbase auf. Immer wieder lässt sie ihre Community auf Social Media an ihrem turbulenten Alltag teilhaben – und zeigt dabei nicht nur die Szenen, in denen alles glattgeht. Jetzt probierte sich Jennifer an künstlicher Hautbräune – doch das ging gehörig nach hinten los!

Auf Instagram teilte Jennifer nun nämlich ein Video, in dem sie in ihrer Küche steht, ihren linken Fuß in der Spüle. "Memo an mich selbst: Man muss Hände und Füße eincremen, bevor man Spray Tan benutzt, sonst kommt das hier dabei raus", erklärte sie und zeigt dabei auf ihren Fuß, der gerade von einer Freundin abgewaschen wird.

Die Kamera schwenkt auf den Fuß und sofort ist zu sehen, vor welchem Problem Jennifer steht: In der Spüle ist ihr Fuß in einem satten Orange-Ton zu sehen! Um die gewünschte Farbe hinzubekommen, muss nun ordentlich gerubbelt – und womöglich auch eine Weile gewartet werden.

Getty Images Jennifer Aniston, 2020

Instagram / jenniferaniston Jennifer Anistons gebräunter Fuß

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

