Karriere-Aus mit 40: Falsche Prophezeiung für Naomi Watts

Karriere-Ende mit 40? Obwohl Naomi Watts (54) schon einige Jahre zuvor vor der Kamera stand, hatte die Schauspielerin erst im Jahr 2001 mit dem Thriller "Mulholland Drive" ihren großen Durchbruch. Damals war die zweifache Mutter bereits 33 Jahre alt. Mittlerweile ist die "King Kong"-Darstellerin aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. In einem Interview sprach Naomi jetzt darüber, dass ihr dennoch das Ende ihrer Karriere prophezeit wurde!

Nach ihrem ersten großen Erfolg habe man Naomi gesagt, dass sie sich mit 40 von ihrer Karriere wird verabschieden können. Das verriet sie jetzt in einem Interview mit InStyle. Die Begründung für das bevorstehende Karriere-Aus in diesem Alter erklärte man ihr kurz darauf. "Jemand sagte zu mir: 'Na ja, dann will niemand mehr mit dir Sex haben!'", berichtete sie. "Die Aussage hat mich wirklich verwirrt und schockiert!", erzählte Naomi. "Ich dachte, es würde sich darauf beziehen, dass man keine Kinder mehr bekommen kann. Doch dann verstand ich es: Die älteren Frauen spielen die Bösewichte oder die verrückte Frau", erklärte sie weiter.

Diese Ankündigung hat sich nicht bewahrheitet, denn Naomi spielte in ihren Vierzigern in einigen großen Kinohits mit wie "Dream House", "The Impossible" oder "Fair Game". Und auch im Alter von 54 Jahren läuft ihre Karriere nach wie vor hervorragend – momentan ist sie in der Netflix-Serie "The Watcher" zu sehen.

Getty Images Naomi Watts auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Naomi Watts im Oktober 2022

Getty Images Naomi Watts bei einem Event in New York City im September 2021

