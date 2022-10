War Firerose noch ein Teen, als sie Billy Ray kennenlernte?

Traf Billy Ray Cyrus (61) seine Firerose das erste Mal, als sie noch ein Teenager war? Vor einem Jahr haben der Country-Sänger Billy Ray Cyrus und Firerose den Song "New Day" herausgebracht. Nachdem sich Billy von der Mutter seiner Kinder Tish Cyrus (55) scheiden lassen hat, ist er nun in einer neuen Beziehung mit seiner wesentlich jüngeren Kollegin. Durch ein altes Interview kam nun heraus, dass Billy und Firerose sich schon seit über zehn Jahren kennen sollen!

In der Talkshow "Live with Kelly and Ryan" haben Billy und Firerose zur Veröffentlichung ihres Hits vor einem Jahr ein Interview gegeben. Dort haben sie noch vor Beginn ihrer Beziehung verraten, dass sie sich damals am Set von der Disney-Hitserie seiner Tochter Miley Cyrus (29) zum ersten Mal getroffen hätten. "Wir haben uns vor zehn Jahren am Set von Hannah Montana kennengelernt", sagte die Australierin, die Mitte zwanzig zu sein scheint und fügte hinzu: "Billy Ray ist seither eine große Unterstützung für meine Musik gewesen."

Erst vor wenigen Tagen teilte Billy ein Bild auf Instagram, das ihn und seine neue Flamme mit einem riesigen Klunker zeigte. Die aufgekommenen Gerüchte um eine Verlobung wurden bislang jedoch nicht bestätigt. Diese gab es bereits im September, als Firerose sich auf einem anderen Foto mit einem ähnlichen Ring gezeigt hatte.

Anzeige

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus mit Firerose

Anzeige

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und seine Freundin Firerose im September 2022

Anzeige

Instagram / firerose Collage: Billy Ray Cyrus mit Firerose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de