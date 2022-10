Kanye West heuert Johnny Depps Anwältin Camille Vasquez an!

Kanye West (45) holt sich tatkräftige Unterstützung. Der Rapper ist in den vergangenen Wochen oft negativ aufgefallen: Bei einer Modenschau erschien er mit einem "White Lives Matter"-Shirt, er unterstellte dem ermordeten George Floyd, an einer Drogenüberdosis verstorben zu sein und außerdem äußerte er sich antisemitisch im Netz. Sogar gegen den US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden (79) lehnte sich der "Stronger"-Interpret auf. Nun soll sich Ye juristischen Beistand in Form von Johnny Depps (59) Erfolgsanwältin Camille Vasquez geholt haben.

Wie eine Quelle TMZ berichtete, soll sich der Rapper für Camille als seine Anwältin entschieden haben. Im vergangenen Frühjahr hat die Juristin Johnny im Prozess gegen seine Ex Amber Heard (36) vertreten und dem Fluch der Karibik-Star zum Sieg vor Gericht verholfen. Nun erhofft sich Kanye wohl auch einen Erfolg mit dieser Anwältin – allerdings soll es dabei nicht um seine laufende Scheidung von Kim Kardashian (42) gehen. Wofür genau er Camille engagiert hat, ist momentan noch unklar.

Doch könnte es vielleicht um den George-Floyd-Fall gehen? Nachdem Kanye unterstellt hatte, dass der Afroamerikaner nicht durch rassistisches Handeln eines Polizisten ums Leben kam, wurde er von der Familie des Verstorbenen angeklagt. Roxie Washington, die Mutter von Georges Tochter Gianna, wirft dem Rapper Belästigung, Verleumdung und Zufügung von seelischem Leid vor und verlangt 250 Millionen Dollar Schadensersatz.

Getty Images Kanye West bei einem Meeting mit Donald Trump

Getty Images Camille Vasquez im Mai 2022

Getty Images Kanye West beim iHeartRadio Music Festival 2015

