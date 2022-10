"Viel zugemutet": Jada über Beziehungsanfang mit Will Smith

So schwierig war Jada Pinkett-Smiths (51) Beziehung zu ihrem Will (54) am Anfang! Bevor dieser mit Jada seine große Liebe fand, heiratete der Schauspieler 1992 Sheree Zampino (54). Mit ihr bekam er ihren gemeinsamen Sohn Trey Smith (29). Doch lange sollte das kleine Familien-Glück nicht halten: Bereits nach drei Jahre Ehe ließen sich Will und Sheree scheiden. Nur wenige Monaten später fingen Will und Jada an zu daten, die sich bereits 1994 am Der Prinz von Bel-Air-Set kennenlernten. Schnell stand das junge Paar im Fokus der Öffentlichkeit – und das war für Jada alles andere als leicht.

Für die aktuelle Folge ihrer Show "Red Table Talk" fand Jada ehrliche Worte über den Beginn ihrer Beziehung mit Will, der nach dem Scheidungsdrama mit Sheree alles andere als leicht war: "Wenn ich zurückblicke, wie viel man uns zugemutet hat [...], weil wir so jung waren und es so öffentlich [...] war... Man hatte nicht einmal Zeit, sich darauf einzustellen", erinnerte sich die 51-Jährige jetzt.

Heute kann Jada behaupten, dass sie ein gutes Verhältnis zu Wills Ex-Frau hat – auch wenn sie das so nie erwartet hätte: "Wir haben eine wirklich schöne Freundschaft entwickelt. Aber es war nicht einfach auf dem Weg dorthin", verriet Jada und erklärte daraufhin, dass sie damals davon ausging, dass Will und Sheree nach der Scheidung keinen Kontakt mehr haben würden. "Das war also mein größtes Missverständnis", gestand sich die Zweifach-Mama abschließend ein.

Getty Images Sheree Zampino, Schauspielerin

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith im Jahr 2016

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei der Vanity Fair Party 2022

