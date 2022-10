Micaela Schäfers Freund mochte Nippel-Tattoos anfangs nicht

Micaela Schäfer (38) weiß schon, was ihrem Freund gefällt! Der Partner des Erotikmodels, Gastronom Adriano Hess, sollte eigentlich wissen, dass seine Liebste sich immer wieder neue verrückte Beauty-Eingriffe einfallen lässt. Vor ein paar Monaten überraschte Micalea mit der Aussage, dass sie sich zum 40. Geburtstag einem Ganzkörper-Makeover unterziehen lassen wolle. Auch ihre herzförmigen Nippel-Tattoos waren bereits bekannt. Diese hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gerade erst zu Kussmündern umstechen lassen. Jetzt sprach sie mit Promiflash darüber, dass ihrem Boyfriend die Nippel-Tattoos zu Beginn gar nicht gefallen haben!

Beim "NIGHT of the NIGHTS"-Event von Visit-X zum Messeauftakt der 25. VENUS Berlin verriet die 38-Jährige Promiflash, dass ihre vier Wochen alten Nippel-Tattoos mittlerweile gut verheilt seien. "Mein Freund Adriano war erst mal nicht so begeistert", gab der Realitystar außerdem preis. Als Adriano die neue permanente Körperbemalung seiner Freundin allerdings gesehen habe, fand er sie überraschenderweise doch cool.

Offenbar ist Micaela sehr überzeugt von ihren körperlichen Veränderungen. Zu ihrem Freund habe sie gesagt: "Ich mache schon Dinge, die gut aussehen. Ich bin eine Ästhetin." Anscheinend muss die gebürtige Leipzigerin aufgrund ihrer vielen verrückten Eingriffe selbst über diese Aussagen schmunzeln: "Hört sich verrückt an, aber ich sorge dafür, dass es dann gut aussieht."

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, 2020

AETD Micaela Schäfer im Mai 2022 in Berlin

Ukas, Michael / ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

