Kein Vegas-Trip: Kim K. feierte Geburtstag im Burgerladen!

Kim Kardashian musste kurzfristig umplanen! Am vergangenen Freitag wurde die Unternehmerin 42 Jahre alt. Ihren Ehrentag zelebrierte der Reality-TV-Star beispielsweise vormittags mit seinen Liebsten – und feuerte Sohnemann Saint (6) bei einem Basketballspiel an. Doch ein wenig die Korken knallen ließ es Kim mit ihren Schwestern und Freunden auch. Ihr geplanter Geburtstagstrip nach Las Vegas fiel allerdings ins Wasser – also ging es in einen Burgerladen!

Wie Kim via Instagram klarstellte, musste ihr Privatjet kurzerhand wegen schlechtem Wetter umkehren. "Es war zu gefährlich, also geht Sicherheit immer vor und wir sind nach Hause geflogen", erklärte die The Kardashians-Bekanntheit. Wenn schon kein Trip in die Spaßstadt, dann aber wenigstens etwas Leckeres zu essen, dachte sich die Beauty wohl – für Kim und ihre Mädels ging es dann nämlich zur Burger-Kette In-N-Out.

Dabei war eigentlich geplant, dass Kim zusammen mit Kris Jenner (66), Khloé Kardashian (38) sowie Kylie Jenner (25) das Konzert des Musikers Ushers (44) besucht. Wegen der schlechten Wetterbedingungen konnten die Ladys um die Noch-Ehefrau von Kanye West (45) jedoch nicht dabei sein. Darüber zeigte sich auch der Rapper traurig. "Alles Gute, Kim. Ich habe den Post gesehen. Ich finde es schade, dass du nicht zum Konzert kommen konntest", erklärte Usher auf der Social-Media-Plattform.

MEGA Kim Kardashian im Oktober 2022

Getty Images Usher, Sänger

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

