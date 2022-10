Arzt vermutete bei Stefanie Giesinger eine bipolare Störung

Stefanie Giesinger (26) ist total ehrlich. Seit ihrem Germany's next Topmodel-Sieg steht sie in der Öffentlichkeit. Meist gut gelaunt besucht die Beauty regelmäßig Events und zeigt auf Social Media ihr aufregendes Leben. Doch seit geraumer Zeit macht die Influencerin auch kein Geheimnis daraus, dass nicht alles immer perfekt ist. Sie verriet, dass sie an Depressionen litt. Steffis Arzt vermutete dann auch, dass sie an einer bipolaren Störung leidet.

In dem Talk "deep und deutlich" offenbarte sie ein Mal mehr ihre tiefsten Gedanken zu einer Zeit, in der es ihr nicht gut ging. Stefanie begab sich in Therapie und konnte dadurch irgendwann besser mit ihrer Depression umgehen – von einem auf den anderen Tag ging es ihr besser: "Aber meine Therapeutin hatte sich dann Sorgen gemacht, weil es ziemlich schlagartig kam", schilderte sie, woraufhin die Vermutung einer bipolaren Störung aufkam.

"Ich hatte nur ein paar Wochen vorher ein heftiges Tief und dann eben dieses High", erklärte sie ihr Seelenleben. Eine andere Psychiaterin schätzte Steffis Situation jedoch anders ein. "Ich glaube nicht, dass du manisch bist, sondern du bist aus einer depressiven Phase raus, die echt lange gedauert hat", erinnert sich die 25-Jährige an die Worte der Ärztin.

