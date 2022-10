Kanye Wests Wachsfigur steht nicht mehr im Madame Tussauds!

Kanye Wests (45) Verhalten zieht weitere Folgen nach sich! Der Rapper leistete sich in den vergangenen Wochen viele Fehltritte: Er erschien zu einer Modenschau in einem T-Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter", schoss gegen den verstorbenen George Floyd und äußerte sich antisemitisch im Netz. Deshalb beendeten auch schon einige Unternehmen, wie z.B. Adidas, die Beziehung zu dem Ex von Kim Kardashian (42). Nun wurde auch noch Kanyes Wachsfigur aus dem Londoner Madame-Tussauds-Museum verbannt!

Wie Mirror berichtete, kann man von nun an nicht mehr die Wachsfigur des "Eazy"-Interpreten im Madame-Tussauds-Museum in London bewundern. Der ausschlaggebende Punkt dafür war Yes antisemitischer Post. Deshalb habe man die Statue in "den Ruhestand" versetzt und in das Archiv gebracht – demnach wurde das Abbild des Rappers zumindest noch nicht vernichtet. "Jedes Profil verdient seinen Platz bei Madame Tussauds London und wir hören unseren Gästen und der Öffentlichkeit zu, wen sie in der Ausstellung sehen wollen", begründete der Sprecher des Museums die Entscheidung– der Musiker sei demzufolge dort alles andere als erwünscht.

Auch die Luxusmarke Balenciaga möchte nicht mehr mit Kanye in Verbindung gebracht werden. "Balenciaga hat keine Beziehung mehr zu diesem Künstler und plant auch keine zukünftigen Projekte mit ihm", hieß es in einem Statement des Mutterunternehmens Kering. Und das, obwohl der Künstler eine jahrelange Beziehung mit der Modemarke geführt hatte.

Getty Images Kanye West, Oktober 2018

Getty Images Kanye West, Rapper

Laurent Vu/SIPA Kanye West bei der Paris Fashion Week 2022

