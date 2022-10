TV-Kinderstar Sophia Grace wehrt sich gegen Baby-Kritik

Das lässt Sophia Grace Brownlee (19) nicht auf sich sitzen! Die 19-Jährige wurde bereits mit acht Jahren zur Internetsensation. Damals hatte sie gemeinsam mit Cousine Rosie McClelland ein Cover von Nicki Minajs (39) "Superbass" auf YouTube veröffentlicht und war darauf hin sogar zur "The Ellen DeGeneres Show" eingeladen worden. Gerade erst verkündete die Brünette, dass sie ihr erstes Kind erwarte . Dafür erntete sie viel Kritik. Sophia schlug jetzt zurück und verteidigte ihre junge Schwangerschaft!

Gegenüber E! News erklärte Sophia: "Normalerweise sagen die meisten Leute: 'Du solltest Babys bekommen, wenn du 30 bist, verheiratet bist und in deinem eigenen Haus wohnst', und das ist völlig in Ordnung. Natürlich hat jeder eine andere Meinung." Sie merkte allerdings auch an, dass ihre wachsende Familie "das Problem von niemand anderem" sei.

Neben Kritik bekam der Teenie allerdings auch viel Zuspruch. Sie habe "so viele unterstützende Kommentare" von Leuten erhalten, die in ihrem Alter bereits ein Kind bekommen haben. "Es macht mich wirklich glücklich, wenn ich sehe, wie andere Mädchen das kommentieren", sagte Sophia. "Das macht mich wirklich viel selbstbewusster", ergänzte sie.

Anzeige

Getty Images Rosie McClelland, Ellen DeGeneres und Sophia Grace Brownlee, 2012

Anzeige

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace, TV-Star

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sophia so selbstbewusst mit ihrer jungen Schwangerschaft umgeht? Ich finde es superstark! Ich kaufe ihr das nicht so wirklich ab. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de