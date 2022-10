Falsche Diagnose: Essstörung bei Steffi Giesinger erkannt

Stefanie Giesinger (26) erinnert sich an eine schlimme Zeit in ihrem Leben zurück. Die Influencerin ist seit ihrem Germany's next Topmodel-Sieg im Jahr 2014 total erfolgreich. Trotzdem hatte es das Model aber nicht immer leicht: In den vergangenen Jahren machten der Beauty aus Kaiserslautern schwere Depressionen und Suizidgedanken zu schaffen. Seit ihrer Kindheit leidet sie zudem an Volvulus – einer seltenen Erbkrankheit, bei der es zu Darmverschlingungen kommen kann. Von ihren Ärzten wurde Steffi aber lange nicht ernst genommen: Sie diagnostizierten ihr fälschlicherweise eine Essstörung.

In der NDR-Talkshow "deep und deutlich" sprach die 26-Jährige nun ganz offen darüber, dass ihr die Ärzte damals nicht geglaubt haben – und das, obwohl sie heftige Schmerzen hatte. "Bei mir dachten die Leute immer, dass es Magersucht ist. Dass ich deswegen so oft zerbreche und so schlank war", gab sie ehrlich zu. Die Situation habe ihr psychisch so schwer zu schaffen gemacht, dass Steffi sogar mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte.

Mittlerweile gehe es der Laufstegschönheit aber wieder besser. Sie habe sich therapeutische Hilfe geholt und zusätzlich ein Jahr lang Antidepressiva genommen. "Irgendwas hat sich da losgelöst. Als wäre das Licht angegangen. Und plötzlich habe ich mich auch wieder selbst erkannt", führte Steffi in der Show weiter aus.

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Getty Images Stefanie Giesinger, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin

Getty Images Stefanie Giesinger im September 2022 in Berlin

