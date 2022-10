"Elvis"-Star Austin Butler schwärmt von Kollege Tom Hanks

Austin Butler (31) hat geschafft, wovon wohl jeder Schauspieler träumt: Er durfte nicht nur Rock-Legende Elvis Presley (✝42) in dem 2022 erschienenen Film "Elvis" verkörpern. Er konnte dazu auch noch sein schauspielerisches Talent an der Seite von Hollywood-Legende Tom Hanks (66) beweisen. Im Film übernahm Hanks die Rolle des Tom Parker, Presleys Manager. Wie die beiden jedoch hinter der Kamera auskamen, erzählte Austin nun im Interview.

Im populären BuzzFeed Interview durfte der Mädchenschwarm mit vielen niedlichen Hundewelpen kuscheln und nebenbei Fragen zu seinem Film beantworten. Dabei gestand Austin, dass er ziemlich nervös war, dem Oscar-Preisträger zu begegnen. "Es ist, als würde man seinen Helden treffen", erklärte er. Es stellte sich heraus, dass er einfach der offenherzigste und großzügigste Mensch ist. Wir hatten so viel Spaß zusammen", schwärmte der Schauspieler.

Für Austin war "Elvis" nicht das erste Mal, dass er neben einem sehr berühmten Schauspieler vor der Kamera stand. Im Kinofilm "Once Upon a Time in Hollywood" war er bereits neben Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio (47) und Brad Pitt (58) zu sehen.

Anzeige

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

Anzeige

Getty Images Tom Hanks beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Austin Butler im Juni 2022 in Toronto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de