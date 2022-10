Stylish! Priyanka Chopra genießt Abend mit Jonas Brothers

Priyanka Chopra (40) beweist mal wieder ihr Modebewusstsein! Für die Schauspielerin könnte es aktuell nicht besser laufen: Nach ihrer mehrtägigen Hochzeit 2018 gaben Priyanka und Nick Jonas (30) im vergangenen Januar überraschend bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind! Seitdem hält die kleine Malti das Leben des Ehepaars ganz schön auf Trab. Während eines gemeinsamen Abendessens mit Nicks Brüdern Joe (33) und Kevin (34) genossen die beiden jetzt eine kleine Auszeit – dabei zog Priyanka mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich!

Wie die Paparazzibilder zeigen, stiehl die 40-Jährige den Jonas Brothers am vergangenen Donnerstagabend die Show: Priyanka wählte für den Besuch in einem Restaurant ein lilafarbenes Kleid, das mit leuchtend roten Rosen verziert war. Dazu trug sie eine kleine orange Handtasche und High Heels in derselben Farbe. Ihr Mann entschied sich wiederum für einen schwarzen Oversize-Blazer, den er mit einem weißen T-Shirt und einer weiten Hose kombinierte.

Nicks Brüder bewiesen ebenso viel Stil: Joe trug zu einem beigen Blazer eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Aber auch sein älterer Bruder sah in seinem dunkelblauen Jackett, das er über einem grauen Hemd trug, sehr elegant aus.

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochte Malti im Oktober 2022

Backgrid / ActionPress Priyanka Chopra und Nick Jonas im Oktober 2022

Backgrid / ActionPress Kevin Jonas und Joe Jonas

