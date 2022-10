Im heißen Gothic-Look: Dua Lipa lässt hier ganz tief blicken

Dua Lipa (27) hat mal wieder alles aus ihrem Outfit rausgeholt! Die Sängerin ist nicht nur für ihre Hits wie "No Rules" oder "The One" bekannt – sie gilt mittlerweile für viele auch als Fashioninspiration. So erschien sie zur Simon Porte Jacquemus (32)' Hochzeit Ende August in einem Hammerkleid: Ein weißes, durchsichtiges Dress betonte ihre schöne Figur perfekt. Jetzt präsentierte sich die Beauty aber von einer anderen Seite. Dua entschied sich hier für einen sexy Gothic-Look!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte sie mit einer Bilderreihe Einblicke in ihren Trip nach Naoshima. Neben dem wunderschönen Sonnenuntergang, vor dem die 27-Jährige posierte, fiel aber eher etwas anderes auf: Dua Lipas cooles, aber vor allem heißes Outfit! Ihr schwarzer Blazer hat vorne einen tiefen Ausschnitt – lediglich ihre Brüste sind bedeckt. Darunter trägt sie ein schwarzes Kleid, das hinten einen langen Schlitz hat. So kann man einen Blick auf ihre trainierten Beine erhaschen.

Der weiße Kragen mit der angedeuteten Krawatte macht ihren Look komplett und zu einem richtigen Hingucker – finden Duas Fans. In den Kommentaren schwärmen sie von der stilbewussten Musikerin. "Du bist eine Königin" oder: "Deine Schönheit ist nicht von dieser Welt", schrieben etwa zwei User.

Dua Lipa, Sängerin

Dua Lipa in Naoshima

Dua Lipa, Oktober 2022

