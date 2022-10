Kathi Wagener mit Mann unterwegs: Kevin Yanik enttäuscht

Kevin Yanik ist sauer. Vor wenigen Wochen trennte sich der Reality-TV-Star von seiner Freundin Katharina Wagener (27). Die zwei lernten sich 2020 bei Are You The One? kennen und lieben und bekamen sogar ein gemeinsames Kind. Eigentlich sind die beiden im Guten auseinandergegangen und wollen für den kleinen Lio da sein. Doch nun ist Kevin enttäuscht: Kathi ist mit einem neuen Mann unterwegs.

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin einen Schnappschuss aus einer Therme. Darauf sind ihre Beine zu sehen – und eine tätowierte Männerhand liegt sanft auf ihrem Oberschenkel. Das führte bei ihrem Ex zu Ärger: "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie enttäuscht ich bin. Ihr braucht mir auch gar nicht schreiben, dass eine Männerhand auf Kathis Beinen ist! Ich habe es schon gesehen", wetterte Kevin in seiner Story. Ihn ärgert es vor allem, da er den gemeinsamen Sohn über Nacht bei sich hatte und die zwei wohl keine angenehme Nacht hatten.

"Ich sage immer leben und leben lassen, aber in diesem Fall bin ich echt sprachlos. Ich bin mit dem Kleinen zu Hause und dann so was", zeterte er weiter. Offenbar schwingt in Kevins Reaktion viel Schmerz mit. "Das tut der Seele weh. Dieser Mensch ist nicht mehr wiederzuerkennen", zeigte er sich enttäuscht.

Kathi Wagener mit fremdem Mann im Schwimmbad

Kevin Yanik und Kathi Wagener mit ihrem Sohn

Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

