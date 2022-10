"Bauer sucht Frau"-Max und Anna sind nun offiziell ein Paar!

Sie haben sich gefunden! Max Leixner hatte einen großen Wunsch: Der Bauer wollte bei dem Kuppelformat Bauer sucht Frau die Richtige kennenlernen. Zwischen ihm und der Hofdame Anna scheint die Chemie auch zu stimmen. In ihrer Hofwoche näherten sie sich ganz langsam an und es kam zu einem romantischen Kuss. Aber was genau wird aus den Teilnehmern nun? Das besprachen sie in der aktuellen Folge: Tatsächlich wollen Max und Anna zusammen sein!

Unter dem Vorwand, Ballen zu pressen, lockte er sie auf ein Feld und überraschte die angehende Erzieherin. Denn Max hat ein Picknick geplant, welches Anna sich zuvor gewünscht hatte. Total happy über die Überraschung knutschte sie den Jungbauern ab. Daraufhin nahm er seinen ganzen Mut zusammen. "Mein Ziel war es, ein supertolles Mädchen kennenzulernen und ich denke, kennengelernt habe ich sie – und da wäre ja nur noch die Frage, ob wir offiziell zusammen sein wollen", begann er das ernste Gespräch.

Anna grinste breit und musste wohl nicht lange überlegen: "Ich wäre auf jeden Fall gerne deine Freundin", entgegnete sie glücklich. Im Einzelinterview erklärte die 25-Jährige, dass es total schön sei, dies von Max zu hören. Ihn machte die Situation sichtlich emotional – er vergoss ein paar Tränchen, als er alleine war: "Ich bin halt ein bisschen gerührt, weil es das letzte Puzzle von meinem Traum war."

