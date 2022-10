Mariah Carey (53) und Millie Bobby Brown (18) sind Besties!

Trotz 35 Jahren Altersunterschied! Auf den ersten Blick verbindet Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (18) und Sängerin Mariah Carey (53) nicht besonders viel. Nachdem die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin vor zwei Jahren an Halloween ein Foto ihres Sohnes in der Pose von Millies Charakter Eleven in den sozialen Medien geteilt hatte, seien die beiden sich näher gekommen. Tatsächlich sollen Millie und Mariah nun gute Freundinnen sein!

Bei "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (48) erzählte die Schauspielerin, wie es zu ihrer Freundschaft mit der legendären Sängerin gekommen sei. Durch ihre geteilte Erfahrung, im Auge der Öffentlichkeit aufzuwachsen, seien sie zusammengewachsen. "Ich finde es großartig, dass sie mit so viel Power durch ihr Leben geht. Sie besitzt so viel Wissen und sie ist so weise. Sie war einfach so eine Inspiration für mich und dann haben wir uns angefreundet", schwärmte die junge Schauspielerin.

Millie verriet zudem private Details ihrer Treffen und dass Mariah des Öfteren einfach anfangen würde, zu singen. "Nein, das passiert wirklich...Sie tut es, wenn wir gerade Chinesisch essen", versicherte der "Enola Holmes"-Star und nennt ihre Freundin zudem liebevoll "Mimi".

Getty Images Millie Bobby Brown bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Mariah Carey bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2019

Getty Images Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe Cannon bei der Enola Holmes 2 Premiere

