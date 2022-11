Bindungsangst: Jennifer Lawrence hat fast Hochzeit abgesagt!

Jennifer Lawrence (32) hat fast kalte Füße bekommen! Die Die Tribute von Panem-Schauspielerin hatte im Oktober 2019 ihren langjährigen Partner Cooke Maroney in einer romantischen Zeremonie mit einigen hochkarätigen Gästen wie Adele Adkins (34) oder Kris Jenner (66) geheiratet. Im selben Jahr drehte sie aber noch einen neuen Streifen. Doch ihre Rolle in dem Film hat sie offenbar einiges überdenken lassen: Jennifer hätte beinahe die Hochzeit abgesagt!

Wie sie jetzt im Interview mit The New York Times erzählte, konnte sie sich mit der Rolle in dem Film "Causeway" sehr gut identifizieren. "Wenn man sich selbst nicht vollständig kennt, hat man keine Ahnung, wo man sich einordnen soll", erklärte Jen und gab zu, dann erkannt zu haben, dass sie unter Bindungsangst leidet. Doch zum Glück konnte sie sich besinnen: "Ich bin so froh, dass ich nicht ausgeflippt bin, die Hochzeit abgesagt habe oder weggelaufen bin und gesagt habe: 'Ich lasse mich nicht unterkriegen!'", gab die 32-Jährige zu.

Mittlerweile ist Jennifer ziemlich happy mit ihrem Ehemann. Im Februar vergrößerten die beiden sogar noch ihr Liebesglück: Sie bekamen den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Später verriet sie dann, dass sie einen Jungen namens Cy auf der Welt begrüßen durfte.

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Action Press Jennifer Lawrence in New York City

