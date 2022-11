Mega-Erfolg: Harry Styles ist der reichste Brite unter 30!

Harry Styles (28) ist an der Spitze angekommen! Bisher galt Ed Sheeran (31) als der reichste Brite unter 30 Jahren. Gleich dreimal in Folge konnte der Sänger diesen Titel ergattern. Mit seinem 31. Geburtstag im Februar wurde die Stelle nun aber vakant – und es rückte direkt ein gefeierter Musikerkollege nach: Harry Styles ist nun der reichste Promi unter 30 in ganz Großbritannien!

Der One Direction-Star ist inzwischen nicht mehr nur ein erfolgreicher Musiker. Auch im Filmgeschäft hat er sich einen Namen gemacht – und der Erfolg zahlt sich aus. Wie unter anderem Daily Mail berichtete, wurde der Künstler nun zum reichsten Star unter 30 ernannt. Mittlerweile hat der "Watermelon Sugar"-Interpret rund 135 Millionen Euro angesammelt. Zu dem stolzen Sümmchen verhalfen ihm unter anderem sein erfolgreiches neues Album "Harry's House", ausverkaufte Stadiontouren und Hollywood-Filmrollen.

Auf dem zweiten Platz hinter Harry landete Dua Lipa (27) mit 80 Millionen Euro. Hinter ihr reiht sich dann das Model Cara Delevingne (30) mit 74 Millionen Euro ein. Danach folgen auch schon Harrys einstige One-Direction-Kollegen: Mit rund 68 Millionen ist Niall Horan (29) auf Platz vier. Darauf folgen Louis Tomlinson (30), Liam Payne (29) und schließlich Zayn Malik (29).

Getty Images Ed Sheeran bei einer Gala in New York City im Oktober 2022

Getty Images Harry Styles beim Toronto Film Festival im September 2022

Getty Images One Direction bei einer Pressekonferenz für den Film "One Direction: This is us" in London 2013

