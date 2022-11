Sissi Hofbauer hat endlich ein Standesamtkleid gefunden!

Sissi Hofbauer (26) ist fündig geworden! Die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin und ihr Verlobter Benjamin Melzer wollen nächstes Jahr gemeinsam vor den Traualtar treten. Auf der griechischen Insel Santorini soll die Hochzeit im Mai stattfinden. Vor wenigen Wochen hatte die Influencerin bereits preisgegeben, dass sie insgesamt drei Kleider tragen wolle. Bislang waren die perfekten Outfits aber noch nicht dabei. Im Promiflash-Interview erzählte Sissi nun glücklich, dass sie endlich ein Dress für die standesamtliche Trauung gefunden hat!

Im Gespräch mit Promiflash gab die 26-Jährige jetzt preis, dass sie am Wochenende bei der Brautkleidanprobe mit ihrer Schwester Anna Hofbauer (34) endlich fündig geworden sei. "Am Wochenende habe ich schon mein Standesamtkleid gefunden", verriet sie. Das Dress sei auch bereits bestellt worden. "Also, das ist in trockenen Tüchern. Jetzt geht es noch an die anderen zwei", meinte Sissi.

Bens Looks für die Hochzeit stehen ebenfalls noch nicht ganz. Der "RTL Wasserspiele"-Gewinner will beim Standesamt einen Anzug und während der großen Feier auf Santorini einen Smoking tragen. "Ich habe was im Auge – also den Smoking habe ich im Auge", plauderte das Model abschließend im Interview aus.

Instagram / sissimariehofbauer Reality-TV-Star Ben Melzer mit seiner Verlobten Sissi Hofbauer

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

Instagram / sissimariehofbauer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im September 2022

