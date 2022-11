Elena Carrière verrät: Sie ist ihrer Mutter total ähnlich

Elena Carrière (26) steht ihrer Mama Bettina Proske sehr nahe. Die Hamburgerin wurde durch ihre Germany's next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2016 einem großen Publikum bekannt. Auch ihre Eltern sind berühmt: Ihr Vater Mathieu Carrière (72) spielte in über 200 Filmen mit – und drehte sogar schon mit Romy Schneider (✝43). Ihre Mutter hingegen ist eine erfolgreiche Kostümbildnerin. Offenbar hat die Laufstegschönheit einiges von ihrer Familie geerbt. Elena verriet jetzt: Sie ist ihrer Mama total ähnlich!

Im Bild-Interview erzählte die 26-Jährige, dass sie dank ihrer Mutter mittlerweile viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung lege. "Wenn Besuch kommt, dann muss die Wohnung schon 100 Prozent perfekt sein, sonst darf derjenige nicht rein", berichtete Elena. Auch wenn man beim Essen keine Manieren zeigt, störe sie das mittlerweile extrem. "Ich habe die Neurosen meiner Mama geerbt", witzelte das Model.

Auch in Sachen Mode scheint die Schauspielerin einiges von ihrer Mutter gelernt zu haben. "Dass weniger mehr ist, habe ich damals nie so wirklich verstanden. Inzwischen weiß ich, dass sie damit nicht weniger Klamotten meinte, sondern gute, große Teile mit Basics zu kombinieren und wirken zu lassen", führte sie weiter aus. Elena trage sogar den Schmuck ihrer Mama: "80 Prozent von meinen Ringen und Ketten, die ich trage, gehören meiner Mutter. So ist sie immer bei mir."

