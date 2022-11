Nach vier Jahren Ehe: Krise bei Gwyneth Paltrow und Brad?

Stecken Gwyneth Paltrow (50) und Brad Falchuk (51) in einer Ehekrise? Seit vier Jahren sind die Schauspielerin und der Regisseur nun schon verheiratet. Für sie war das Geheimnis einer glücklichen Beziehung stets, auch schwierige Gespräche auf sich zu nehmen und ihre Gefühle auszudrücken. Nun sind über ihrer Ehe angeblich aber trotzdem Wolken aufgezogen: Gwyneth und Brad sollen eine schwierige Phase durchmachen!

Ein Insider berichtete gegenüber Radar Online, dass der 51-Jährige in seiner Ehe immer unzufriedener werde. Die Iron Man-Darstellerin soll total herrisch sein. "Brad hat sich immer gewehrt, wenn Gwyneth ihn herumkommandierte oder unangemessene oder peinliche öffentliche Enthüllungen über ihr Sexleben machte – oder über ihre Gefühle für ihre Ex-Freunde", glaubte die Quelle zu wissen. Mittlerweile habe er das aber aufgegeben: "Irgendwann hat er eingesehen, dass das sinnlos ist." Seither lasse sich Brad von seiner Frau unterdrücken. "Gwyneth muss aufwachen und zu schätzen wissen, was sie hat, bevor sie ihn in die Enge treibt", betonte der Informant.

Trotzdem respektiere Brad ihre Freundschaften zu ihren Ex-Partnern, wie etwa Brad Pitt (58), Ben Affleck (50) und Chris Martin (45). Letzterer soll derzeit selbst in einer Ehekrise mit Dakota Johnson (33) stecken. Aus diesem Grund habe der Shades of Grey-Star sogar Rat bei Gwyneth gesucht. "Gwyn sagte Dakota, dass Chris' Launen einfach zu ihm gehören", erzählte eine Quelle gegenüber Radar Online.

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow bei einem Event im Dezember 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2022

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

