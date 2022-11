"Verwöhnt": Sagt Gigi Birofio es Michelle auch ins Gesicht?

Zwischen Gigi Birofio und Michelle Daniaux fliegen die Fetzen! Der Deutsche mit italienischen Wurzeln und seine Freundin sind aktuell beim Treutest Temptation Island V.I.P. zu sehen. Beim Lagerfeuer in der aktuellen Folge bekamen beide unangenehme Bilder ihres Partners zu sehen. Der 23-Jährige bezeichnete seine Liebste als verwöhnt und unterstellte ihr außerdem, dass sie sich seiner Familie zu freizügig zeigen würde. Gegenüber Promiflash erklärte Gigi nun, dass er Michlle das auch ins Gesicht sagt!

Der Realitystar kritisierte die Erziehung seiner Freundin: "Michelle ist viel zu verwöhnt. Sie ist in einer Prinzessinnen-Welt aufgewachsen", meinte Gigi. Die Blondine schien von dieser Aussage nicht begeistert: "Dann verpiss dich doch bitte. Dann mach doch Schluss, [...] wenn ich so eine schreckliche Person bin." Im Interview mit Promiflash behauptete der Ex on the Beach-Teilnehmer allerdings, dass seine Freundin seine Meinung diesbezüglich schon kenne: "Ich habe ihr auch schon ins Gesicht gesagt, dass sie in meinen Augen eine verwöhnte Prinzessin ist."

Gigi offenbarte im TV, dass seine italienische Familie streng gläubig sei und Freizügigkeit deshalb ein Problem sei. Michelle hatte das wohl nicht allzu ernst genommen. "Die ersten Tage, die Michelle bei meiner Familie zu Besuch war, waren anstrengend, weil sie es nicht einsehen wollte", meinte der 23-Jährige.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de