2008 ermordet: Jennifer Hudson erinnert an ihre Mutter (†57)

Jennifer Hudson (41) hält eine rührende Rede. Die Sängerin hatte im Jahr 2008 eine schreckliche Familientragödie zu verkraften. Ihre 57-jährige Mutter Darnell Donerson und ihr 29-jähriger Bruder Jason Hudson sowie ihr siebenjähriger Neffe wurden von ihrem ehemaligen Schwager erschossen. Inzwischen hat der "Dreamgirls"-Star einen Weg gefunden, mit dem Trauma umzugehen. In einer Dankesrede erinnerte Jennifer nun mit emotionalen Worten an ihre verstorbene Mama.

Am Dienstag nahm die 41-Jährige den Glamour Women of the Year Award entgegen und konnte ihre Tränen dabei nicht zurückhalten. "Ich kann nicht anders, als an meine Mutter zu denken, die immer sagte: 'Jenny, du weinst immer'", erinnerte sich die Oscar-Preisträgerin. Ihre Mama war an diesen Abend noch öfter in ihren Gedanken. "Ich habe wieder einmal an meine Mutter gedacht, die immer sagte: 'Weißt du, es geht nicht um deine Auszeichnungen, sondern was ich an dir am liebsten mag, ist dein Herz und der Mensch, der du bist'", erzählte Jennifer und dankte in diesem Zuge der Jury dafür, dass sie dasselbe in ihr gesehen haben.

Die Geburt ihres eigenen Sohnes half Jennifer über den tragischen Verlust ihrer Familienmitglieder hinweg. "Ich wurde selbst zur Mutter und habe mein eigenes Kind groß gezogen. Ich sage David immer wieder: 'Du hast mein Leben gerettet'", hatte sie im Gespräch mit Glamour US berichtet. David Otunga Jr. (13) hat sogar Jennifers kreative Ader geerbt.

Getty Images Jennifer Hudson bei den Tony Awards in New York City im Juni 2022

Getty Images Jennifer Hudson bei den Glamour Women of the Year Award in New York City im November 2022

Getty Images Jennifer Hudson und ihr Sohn David

