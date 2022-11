Haben Mandy und TV-Bauer Michael eine gemeinsame Zukunft?

Verbringen Michael und Mandy ihr Leben auch nach der Bauer sucht Frau-Hofwoche gemeinsam? Nachdem der Rinderhalter seine zweite Hofdame Christine nach Hause geschickt hatte, konnte er sich voll und ganz auf die verbliebene Bürokauffrau konzentrieren. Mit der 54-Jährige könnte es auch kaum besser laufen. Die beiden knutschten sogar schon wild im Heu. Jetzt sprachen Michael und Mandy sogar schon über ihre gemeinsame Zukunft!

In der neuen Folge machten die Turteltauben einen romantischen Ausflug an die Nordsee. Dort wollte der 52-Jährige wissen, wie es nach der Hofwoche mit ihnen weitergeht: "Möchtest du mich wiedersehen?" Für Mandy konnte es darauf nur eine Antwort geben. "Ja, ich möchte dich wiedersehen, unbedingt. Weil wir beide noch so viel Potenzial haben", schwärmte sie. Michael sieht das ganz ähnlich und besiegelte die Entscheidung mit einem Kuss. "Da habe ich mich total gefreut, das war für mich eine Megaerleichterung", räumte er im Einzelinterview ein.

Die Fans sind allerdings noch skeptisch, was ein Happy End angeht. "Ich habe den Eindruck, dass seine Gefühle für Mandy echt sind. Bei ihr kommt es mir allerdings sehr gespielt vor", schrieb ein User via Instagram. Ein weiterer sah ebenfalls schwarz für die beiden. "Glaube nicht, dass die beiden zusammen bleiben."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL Mandy und Michael bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Mandy und Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Rinderhalter Michael und Kandidatin Mandy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de