Mag Michaelas Familie "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mann?

Hat Michaelas Familie ihren Ehemann abgesegnet? Die Justizvollzugsbeamtin hat bei Hochzeit auf den ersten Blick dem Restaurantmanager Oliver das Jawort gegeben, obwohl er ihr bis dahin fremd war. Die beiden wirkten allerdings direkt total geflasht voneinander und suchten immer wieder die körperliche Nähe zueinander. Nach der Eheschließung gaben sie sich sogar einen Kuss. Doch was sagt eigentlich Michaelas Familie zu ihrem frisch angetrauten Mann?

Gegenüber Promiflash verriet die 34-Jährige: "Meine Familie hat sehr positiv auf Oliver reagiert. Ich glaube, sie konnten relativ schnell herausfinden, dass das mit uns passen könnte bzw. harmoniert." Durch die Flittertage habe sie sich aber auch selbst darin bestärkt gefühlt, dass der 43-Jährige wirklich ihr Mr. Right sein könnte. "Wir konnten durch viele Gespräche noch mehr über den anderen herausfinden und man erlebt den Partner auch in Alltagssituationen, was natürlich auch hilfreich ist", erinnerte sich die Bielefelderin.

Darüber hinaus ist Michaela auch immer noch hin und weg von der Heirat mit Oliver. "Der Tag der Hochzeit war einfach nur großartig und ging viel zu schnell vorbei", schwärmte die Hobby-Köchin. Es seien so viele Eindrücke und Emotionen auf einmal gewesen, dass man gar nicht alles hätte wahrnehmen können: "Mein Highlight war aber die Trauung bzw. das erste Zusammentreffen mit Oliver."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

