Nach Trennung von Kathi: Kevin Yanik krempelt sein Leben um

Kevin Yanik setzt neue Prioritäten! Vor etwa einem Monat wurde bekannt, dass sich der ehemalige Are You The One?-Kandidat und seine Partnerin Katharina Wagener (27) nach mehreren Auf und Abs getrennt haben. Die Eltern eines Sohnes haben keine Zukunft mehr für sich als Paar gesehen – jegliche Versuche, die Beziehung zu retten, seien gescheitert. Doch jetzt scheint Kevin wieder nach vorne zu blicken: Er möchte in seinem Leben nun so einiges anders machen.

In seiner Instagram-Story verriet der Influencer, dass er ab März des kommenden Jahres eine neue Wohnung habe. Zudem wolle er seine Prioritäten ändern: "Mein Fokus ist nur noch auf meinem Sohn, meiner Familie und meinem Business. Ich hole mir die Tage einen schönen Cabrio-Zweisitzer und ich scheiß auf Frauen." Er wolle lediglich, dass sein Sohn neben ihm sitze. "Ich konzentriere mich nur darauf", stellte Kevin klar. Er sei sich sicher, dass nun ein neuer und besserer Lebensabschnitt vor ihm liege: "Ich lasse mich von der ganzen Scheiße nicht mehr ausbremsen."

Vor wenigen Tagen hatte der Rettungssanitäter noch erklärt, wie sehr ihm das Liebes-Aus mit Kathi zu schaffen mache. Vor allem die Ungewissheit, ob seine Verflossene bereits einen Neuen an ihrer Seite hat, setze ihm sehr zu. "Ich war sehr traurig. Ich will nicht wissen, wer gerade ihre Hand hält oder mit ihr ist, ob sie sich komplett verändert hat oder das Ganze nicht stimmt", gestand er.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik mit seinem Sohn Leonardo

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

