Max und Anna schwelgen offenbar im ultimativen Liebesglück! Der Jungbauer aus Rheinland-Pfalz hatte gehofft, bei Bauer sucht Frau endlich eine Freundin zu finden – mit Erfolg: Zwischen ihm und seiner Hofdame Anna funkte es gewaltig. Die angehende Erzieherin durfte sogar schon seine Eltern kennenlernen. Am Ende der Hofwoche stellte Max ihr dann endlich die Frage, ob sie fest zusammen sein wollen. Die 25-Jährige willigte ein und setzte damit den Startschuss für ihre gemeinsame Zukunft. Kann diese Liebesgeschichte überhaupt noch ein anderes Paar der Staffel toppen?

Ein Großteil der Fans bezweifelt das: Für sie sind Max und Anna das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar 2022. "Ich finde die beiden richtig sympathisch. [Die] passen perfekt zusammen, haben beide eine liebe Art an sich", schwärmte ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. "Die sind richtig süß zusammen", findet auch ein weiterer. Für viele Leser ist ihre Beziehung daher keine große Überraschung. In einer Umfrage [Stand 1. November 10:30 Uhr] gaben 97,4 Prozent der Teilnehmer an, dass sie fest davon überzeugt waren, dass aus Max und Anna ein Paar wird. Nur 2,6 Prozent zeigten sich davon überrascht.

Max und Anna könnten höchstens noch Jörg und Patricia Konkurrenz machen. Zwischen dem Ammenkuhhalter und der Verwaltungsfachangestellten sprühen schließlich auch schon ordentlich die Funken. Immer wieder schmachten sie sich an oder geben sich Küsse. "Du bist mein absoluter Traummann!", schwärmte Patricia beispielsweise direkt zu Beginn der Hofwoche von dem Hessen. Eine frühere Promiflash-Umfrage zeigte jedoch, dass nur 12,5 Prozent der Teilnehmer finden, dass die beiden gut zusammen passen. 87,5 Prozent gaben hingegen an: "Das kann auf Dauer nicht gut gehen."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL Anna und die Familie von "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Max

Anzeige

RTL Anna und Max bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patricia und Jörg bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Welches Paar hat eurer Meinung nach mehr Potenzial? Max und Anna! Jörg und Patricia. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de