Fast nackt! Schwangere Citamaass zeigt ihren Babybauch

Citamaass (35) setzt ihre Schwangerschafts-Kurven ordentlich in Szene! Die Influencerin erwartet momentan ihr erstes Baby. Sie und ihr Lebensgefährte David freuen sich auf einen Sohn, dem sie den Namen Louis Felix geben wollen. Inzwischen befindet sich die Blondine bereits in der letzten Etappe ihrer Schwangerschaft – dementsprechend ist ihr Bauch mittlerweile kugelrund. Nun postete Cita ein neues Foto ihrer Babykugel, auf dem sie kein Höschen trägt!

Auf Instagram teilte Cita eine Aufnahme, auf der ihre gewölbte Körpermitte optimal zur Geltung kommt – lange kann es bis zur Geburt wohl nicht mehr dauern. Besonders pikant an dem Bild: Die werdende Mama trägt auf dem Foto zwar ein kurzes Oberteil, aber keinen Slip. Ihr Babybauch verdeckt aber die intimsten Stellen. Zu dem Foto schrieb sie ein paar vielsagende Worte: "Manchmal nehmen die kleinsten Dinge den größten Platz in deinem Herzen ein."

Fans fanden großen Gefallen an dem gewagten Babybauch-Schnappschuss. "Wie schön du aussiehst mit deiner Babykugel" oder "Megatoll, dass du dich so zeigst. Müsste viel mehr Leute geben, die so selbstbewusst sind", schrieben beispielsweise zwei begeisterte Follower.

Citamaass, Influencerin

Citamaass im November 2022

Citamaass, Netz-Bekanntheit

