Freundschaft mit Millie: Henry Cavill stellte Regeln auf!

Henry Cavill (39) zeigte Millie Bobby Brown (18) klare Grenzen auf! 2021 wurde bekannt, dass Enola Holmes eine zweite Staffel bekommen wird. In der Netflix-Serie dreht sich alles um die hochintelligente und verschlagene Schwester von Sherlock Holmes – auch in der Fortsetzung sind Millie und Henry wieder mit am Start. Spätestens seit Staffel eins sind die Stranger Things-Bekanntheit und der Superman-Hottie gute Freunde. Doch für genau diese Freundschaft stellte Henry bestimmte Regeln auf!

Das verriet Millie nun im Interview mit Deadline. "Er hat Regeln und Bedingungen. Ich darf ihn nicht über sein Privatleben ausfragen", erklärte die 18-Jährige. Zwischen den beiden TV-Stars liegt ein Altersunterschied von 20 Jahren – dennoch verstehen sie sich sehr gut. "Mit Henry fühlt es sich wie eine echte, erwachsene Beziehung an. Wie eine wirklich gute Freundschaft, eine wirklich gesunde Freundschaft", gab sie weiter preis.

Dass Henry Regeln für ihre Freundschaft aufstellte, findet Millie aber überhaupt nicht schlimm. "Henry ist sehr streng mit mir, was ich sehr schätze", stellte die Schauspielerin klar. Mit ihren anderen Co-Stars sei es ein wenig anders. "Da gibt es keine Grenzen, weil wir alle wie Geschwister sind", erklärte Jake Bongiovis (20) Freundin abschließend.

Getty Images Henry Cavill im Oktober 2022

ALEX BAILEY/LEGENDARY ©2020 Millie Bobby Brown und Henry Cavill in "Enola Holmes"

Getty Images Millie Bobby Brown im Mai 2022

