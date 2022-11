"Bitch-Ära": Emily Ratajkowski genießt ihr Leben als Single

Emily Ratajkowski (31) ist offenbar längst über ihre Trennung hinweg! Nachdem es mehrere Monate lang Gerüchte gegeben hatte, dass die Ehe zwischen dem Model und Sebastian Bear-McClard (35) gescheitert ist, wurde das Liebes-Aus im September bestätigt. Die Mutter eines Sohnes hat auch schon die Scheidung eingereicht. Trübsal scheint sie deswegen aber nicht zu blasen – im Gegenteil: Emily fühlt sich gerade sehr wohl.

Im Interview mit der britischen Elle erzählte die 31-Jährige, dass sie in ihrem Leben nun die "Bitch-Ära" eingeläutet habe. Sie habe es einfach satt, sich ständig anpassen zu müssen. "Ein Großteil meines Lebens bestand mein Job darin, mich möglichst schön zu präsentieren. So habe ich mein Geld verdient", erklärte Emily. Nun sei aber das Gegenteil der Fall. Sie wolle nicht mehr so rüberkommen, als würde sie sich Gedanken über ihr äußeres Erscheinungsbild machen. "Ich trage, was zur Hölle ich möchte, so viel Make-up, wie ich will und ich werde dafür sorgen, mich gut zu fühlen, was bedeutet, manchmal sexy zu sein und manchmal nicht."

Darüber hinaus betonte Emily, dass man viel von seiner Identität opfere, wenn man Mutter wird. Dennoch habe sie das Gefühl, ihr Leben würde erst jetzt richtig anfangen: "Jetzt genieße ich die Welt zum ersten Mal mehr. Und doch habe ich jetzt diese unglaubliche Verantwortung, ein Kind großzuziehen." Eine Sache sei ihr dabei besonders wichtig: Die gebürtige Londonerin möchte ihrem Sohn Sylvester (1) das Bild einer glücklichen Mutter repräsentieren.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2018

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

