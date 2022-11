"Sugar-Mami": Lebt Gigi etwa auf Michelle Daniaux' Kosten?

Lässt sich Luigi Birofio von Michelle Daniaux aushalten? Das On-off-Pärchen stellt sich aktuell bei Temptation Island V.I.P. dem absoluten Treuetest. Ob die beiden auch nach der Sendung noch zusammen sind, ist fraglich. Permanent werfen sie sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf. Jetzt behauptete Michelle sogar, dass sie nicht nur für sich, sondern auch für Gigi arbeiten muss: Er soll auf ihre Kosten leben!

"Ich bringe das Geld nach Hause, weil ich durch Instagram viel mehr verdiene als er. Wenn ich alles finanziere, muss er andere Opfer bringen", plauderte Michelle im Gespräch mit einem Verführer aus. Diese Aufnahmen bekam Gigi am Lagerfeuer von Moderatorin Lola Weippert (26) gezeigt. "Wie kann ein Mensch so viel Hass in sich haben? Das ist nicht die Frau, in die ich mich verliebt habe. Ich verstehe es nicht, man muss sich doch gegenseitig beschützen", weinte der gebürtige Italiener.

Doch Michelle setzte daraufhin sogar noch einen drauf. "Gigi hat keinen Cent in der Tasche, ich bin seine Sugar-Mami", stellte die Influencerin vor den Verführern und den anderen Kandidatinnen in der Frauenvilla klar. Auch Aurelio Savinas (44) Freundin Lala machte deutlich: "Sie zahlt jeden Döner für ihn, sie zahlt alles für ihn. Er ist das schlechteste Beispiel von einem Mann, das es geben kann."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten beim Lagerfeuer

Temptation Island V.I.P., RTL Lala Aluas, Michelle Daniaux, Christina Dimitriou und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux bei "Prominent getrennt" 2022

