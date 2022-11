Jana Kramers Ex Mike Caussin befriedigte sie nur selten oral

Jana Kramer (38) packt pikante Details über ihr Sexleben aus! Die Schauspielerin war über sechs Jahre mit Mike Caussin (35) verheiratet. 2021 reichte die US-Amerikanerin jedoch die Scheidung ein. Der Grund: Der Sportler soll sie mit über 13 Frauen betrogen haben. Jetzt plauderte sie aus, wie es im Bett zwischen ihr und ihrem Ex-Mann lief: Mike habe Jana nur selten oral befriedigt!

"Mein Ex-Mann hat das erst gemacht, als wir wieder zusammenkamen oder als er aus der Reha kam", versuchte sich Jana im "Whine Down"-Podcast schmunzelnd zurückzuerinnern. Als Mike die 38-Jährige das erste Mal betrog, trennte sich das Paar kurzzeitig – Jana gab dem ehemaligen Football-Spieler jedoch eine weitere Chance. Mike, der laut eigenen Angaben an Sexsucht leidet, wurde während ihrer Beziehung außerdem zwischenzeitlich in einer Klinik behandelt.

Doch Mike sei nicht der einzige von Janas ehemaligen Liebhabern gewesen, der nicht viel von Oralsex hielt. Insgesamt hätten sie in ihrem Leben "vielleicht ein oder zwei Typen" oral befriedigt – doch das schien die One Tree Hill-Darstellerin nicht sonderlich zu stören. Jana sei dahingehend "wirklich schüchtern". "Nein, lass uns einfach Sex haben", soll sie dann zu den Männern sagen, die sie untenrum verwöhnen möchten.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Dezember 2021

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer

