Lindsay Lohan und Ehemann Bader erstmals auf dem Red-Carpet

Lindsay Lohan (36) will ihr Liebesglück offenbar mit der ganzen Welt teilen! Vor etwa einem Jahr teilte die Schauspielerin erfreuliche Neuigkeiten mit ihren Fans: Ihr Partner Bader Shammas hielt um ihre Hand an. Im Juli ist das Paar dann gemeinsam vor den Traualtar getreten. Seither gewährt die "Freaky Friday"-Darstellerin immer wieder niedliche Einblicke in ihr gemeinsames Eheleben. Total verliebt schlenderten Lindsay und Bader nun auch erstmals über den roten Teppich!

Am Mittwoch fand die Premiere zu Lindsays neuem Netflix-Film "Falling for Christmas" in New York City statt. Für diesen Auftritt schmiss sich die Rothaarige nicht nur in ein schickes, mit Blumen besticktes Kleid, sondern traf auch in Sachen Begleitung eine niedliche Wahl. Diese fiel nämlich auf ihren Ehemann Bader, der seine Liebste an ihrem großen Abend liebevoll unterstützte. Total verliebt schlenderten die zwei über den roten Teppich – und gaben damit ihr Red-Carpet-Debüt!

Wie verliebt Lindsay in ihren Gatten ist, verdeutlichte die 36-Jährige erst kürzlich in einem Interview mit der Cosmopolitan. "Ich habe einen wunderbaren Ehemann, der ein sehr ruhiger Mensch ist. Er ist einfach der Beste", schwärmte sie und fügte hinzu, dass er ihr eine große Unterstützung sei.

Lindsay Lohan und Bader Shammas

Lindsay Lohan im November 2022

Lindsay Lohan und Bader Shammas im August 2022

