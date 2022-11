Nach Babywunsch-Talk: Ex Justin unterstützt Jennifer Aniston

Justin Theroux (51) steht Jennifer Aniston (53) zur Seite! Erst vor wenigen Tagen sprach die Schauspielerin zum ersten Mal offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Sie hatte sich sogar einer künstlichen Befruchtung unterzogen, doch nichts hatte funktioniert. Kollegen wie Kaley Cuoco (36) äußerten sich bereits mit unterstützenden Worten nach dem ehrlichen Talk über dieses sensible Thema. Jetzt meldete sich sogar Jens Ex-Mann Justin.

In einem Instagram-Post bedankte sich Jennifer bei dem Magazin für die Cover-Story, in der sie über ihren Babywunsch gesprochen hatte. In der Kommentarspalte hinterließ neben zahlreichen Fans auch Justin eine Nachricht, die deutlich macht, dass er seine Verflossene unterstützt. Der Drehbuchautor postete ein Faust-Emoji als auch ein rotes Herz-Emoji. Damit scheint er die Friends-Darstellerin in ihrer Offenheit anzufeuern.

Im August 2015 heirateten Justin und Jennifer, trennten sich im Februar 2018 jedoch wieder. Dass sich die beiden auch nach ihrem Liebes-Aus noch nahestehen, ist jedoch kein Geheimnis. Erst im Oktober wurde das Ex-Paar beim gemeinsamen Abendessen gesichtet. Zusammen mit Promis wie Jimmy Kimmel (54) und Howard Stern (68) trafen sie sich in Brooklyn.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Justin Theroux, TV-Bekanntheit

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

