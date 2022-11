Ring und Co.: Das lief bei Pietro Lombardis Antrag schief

Fast ging Pietro Lombardis (30) Antrag in die Hose! Der Sänger hatte seiner On-off-Freundin Laura Maria Rypa (26) nach einem langen Hin und Her Ende Oktober die Frage aller Fragen gestellt. Den Moment, als die Influencerin Ja sagte, teilten die beiden im Anschluss ganz stolz in den sozialen Medien. Doch so schön der Kniefall auch gewesen sei – Laura verriet jetzt, dass der Antrag anfangs unter keinem guten Stern gestanden habe!

In dem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – On off" plauderte Laura aus, dass ihr Schatz ihr an einem sehr heiklen Jahrestag einen Antrag machte. "Es war einfach der Tag, als wir uns das allererste Mal getrennt haben", erzählte sie schockiert. Dann habe die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte am selben Tag auch noch einen entzündeten Zeh gehabt, sodass sie in keinen ihrer Schuhe reinpasste.

Als die werdende Mutter bei Pie zu Hause ankam und merkte, dass etwas vor sich ging, sei sie dann ganz aufgeregt gewesen: "Ich sag's euch ehrlich, Leute, ich dachte, ich hab Wehen bekommen [...] Ich war komplett nervös", lachte Laura. Doch auch im Anschluss lief nicht alles reibungslos vonstatten. Im entscheidenden Moment hatte Pietro ganz schön zu kämpfen: "Ich habe den Ring nicht rausbekommen", erinnerte er sich lachend.

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

