Auf Bühne: Post Malone führt Trauung für zwei Fans durch

Post Malone (27) bescherte ein paar seiner Fans einen unvergesslichen Tag! Zuletzt gab der Rapper seiner Community allen Grund zur Sorge. Der Musiker stürzte während eines Konzerts und wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen ist er wieder auf den Beinen und ganz in seinem Element. Post Malone gibt wieder Konzerte, doch jetzt kam es während eines Gigs zu einem schönen Zwischenfall. Post Malone traute zwei seiner Fans!

Die US-Amerikanerin Randee Metayer und ihre Verlobte Jana Schuster planten, sich am 5. November auf Post Malones Konzert in Seattle trauen zu lassen. Der "Circles"-Interpret hatte da offenbar gar keine Einwände. Er ließ die beiden Frauen auf die Bühne kommen und improvisierte eine inoffizielle Zeremonie. Videos davon gingen auf TikTok viral. In den Clips fragt der 27-Jährige die Frauen, ob sie die jeweils andere "rechtmäßig" heiraten möchten, was sie bejahten und das Publikum damit zum Jubeln brachte.

Im Interview mit TMZ ließ Jana das epische Ereignis Revue passieren. "Wenn wir 90 sind, werden wir im Rollstuhl sitzen und immer noch davon reden: 'Hey, Enkelkinder, erinnert ihr euch an diesen Post Malone?'", schmunzelte sie.

