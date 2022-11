Kim Tränka ist superhappy: Er hat endlich wieder zugenommen

Kim Tränka gewährt einen Einblick in seine Gefühlswelt! 2021 hat der einstige Prince Charming im TV nach seiner großen Liebe gesucht. Seitdem hat der Kuppelshow-Star deutschlandweite Bekanntheit erlangt und versorgt seine rund fünfzigtausend Instagram-Follower seither täglich mit coolen Bildern von Fotoshootings und privaten Details aus seinem Alltag. So auch jetzt: Im Netz freute sich Kim, dass er endlich wieder mehr auf die Waage bringt!

Via Instagram meldete sich Kim am Donnerstag mit einem intimen Update aus seinem Leben. "Ich war seit einer Woche nicht beim Sport, mein Gewicht geht endlich mal nach oben und mir geht es so gut dabei", freute sich der Influencer in seiner Story – immerhin sei es für ihn immer schwierig und mental belastend gewesen, Gewicht zuzulegen. "Ich mag meinen Körper, fühle mich aber dennoch nicht wohl", erklärte er weiter und fügte hinzu, dass er bis zum Ende des Jahres am liebsten noch die 100 Kilo erreichen würde.

Immer öfter teilt Kim mit seinen Fans, was in ihm vorgeht. So zeigte sich der Prinz der dritten Staffel erst kürzlich mit einem glamourösen Make-up auf seinem Profil. "Vor zwei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mal einen Full-Make-up-Look haben werde – und ihn schon gar nicht in der Öffentlichkeit präsentieren werde!", gestand er unter seinen Schnappschüssen und bedankte sich damit bei all seinen Wegbegleitern.

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Oktober 2022

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Oktober 2022

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Oktober 2022 in Köln

