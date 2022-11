Wegen Zayn? Darum zeigen Gigi Hadid und Leo ihre Liebe nicht

Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (27) halten sich zurück. Das Model und der Hollywoodstar sollen sich seit mehreren Wochen daten. Mehrmals wurden sie bereits zusammen gesehen und es hieß, dass die beiden ihre gemeinsame Zeit sehr genießen. Ob sie tatsächlich ein Paar sind, ist bisher allerdings noch nicht offiziell. Dennoch scheinen sich die Hinweise zu verdichten. Eine Quelle behauptete jetzt, dass Leo und Gigi sich aus Rücksicht auf ihren Ex Zayn Malik (29) zurückhalten.

"Gigi versucht, auf Zayns Gefühle Rücksicht zu nehmen und sich ihm gegenüber respektvoll zu verhalten", erklärte ein Insider Entertainment Tonight. Das Ex-Paar wolle nach wie vor das Beste füreinander. "Gigi und Leo treffen sich schon seit einer Weile und sind sehr verliebt ineinander, aber sie versuchen sich mit ihrer Beziehung zurückzuhalten", fuhr die Quelle fort. "Sie möchte die Dinge privat halten und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie zusammen unterwegs sind."

Eine weitere Quelle verriet, dass Gigi und Leo in ihrer Freizeit wohl unzertrennlich sind. Zuletzt sollen die Turteltauben Ende Oktober bei einer Halloween-Party in New York ordentlich gefeiert haben: "Sie hatten eine tolle Zeit und hielten sich auf der Party sehr zurück. Sie tanzten um ihren Tisch mit Stella Maxwell (32) und blieben bis spät in die Nacht."

Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer blonden Mähne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de