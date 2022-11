Wills Sohn wird 30: So süß gratulierte Jada Pinkett-Smith

Wenn der Stiefsohn einen runden Geburtstag feiert, freut sich auch Jada Pinkett-Smith (51). Die Schauspielerin ist mit Hollywoodstar Will Smith (54) verheiratet und hat mit ihm zwei gemeinsame Kinder. Will brachte aber auch seinen Sohn aus der Beziehung mit Sheree Zampino (54) mit. Heute feierte Trey seinen 30. Geburtstag – auch Jada schickte ihm liebevolle Glückwünsche und lobte ihren Mann für die gute Erziehung!

Über ihren Instagram-Account schrieb Jada ihrem Stiefsohn eine rührende Geburtstagsbotschaft. "Trey, ich kann nicht glauben, dass du schon 30 bist – und was für eine überragende 30 du bist", lobte sie den DJ. "Ich wünsche dir, dass die Flügel deines Herzens dir auch weiterhin dabei helfen werden, in die geistigen Höhen aufzusteigen, nach denen du immer strebst", lauteten die poetischen Wünsche der 51-Jährigen. Es sei ihr eine Freude gewesen, dem Spross ihres Ehemannes beim Aufwachsen zusehen zu dürfen, wofür sie schließlich auch seinen Eltern dankte: "Glückwunsch Sheree und Will. Das habt ihr gut gemacht."

Will sendete seinem Sohn auch bereits eine süße und erstaunte Botschaft. "Verdammt?! Ich habe jetzt offiziell einen 30 Jahre alten Sohn", war der Suicide Squad-Darsteller regelrecht überrascht, wie schnell sein Nachwuchs erwachsen geworden ist. Dazu postete er ein süßes Video mit einem Rückblick in die Kindheit von Trey.

Getty Images Trey Smith, Willow Smith, Jada Pinkett-Smith und Will Smith im Jahr 2019

Instagram / treysmith0011 Will Smith mit seinen Kindern Jaden, Willow und Trey

Getty Images Will Smith mit seinem Sohn Trey Smith

