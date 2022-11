Katherine Schwarzenegger zeigt stolz ihren Bauch nach Geburt

Sie fühlt sich offensichtlich richtig wohl in ihrer Haut! Im Mai dieses Jahres sind Katherine Schwarzenegger (32) und Schauspieler Chris Pratt (43) zum zweiten Mal Eltern geworden. Das Paar konnte seine zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Vor allem die Autorin ist seitdem überglücklich. Auch mit ihrem After-Baby-Body stresst sie sich nicht. Dennoch zeigt Katherine nun, wie gut sie nach der Geburt in Form ist!

Via Instagram veröffentlicht die 32-Jährige einen ziemlich coolen Schnappschuss von sich. Total happy strahlt die brünette Beauty auf der Aufnahme in die Kamera und posiert nur im BH und einem leichten Hemd. Besonderer Hingucker: ihr flacher Bauch, der sechs Monate nach der Entbindung nichts mehr von einer Schwangerschaft erahnen lässt. "Wer hat hier erst kürzlich ein Kind zur Welt gebracht?!", merkte ein begeisterter Fan an.

Und offenbar ist nach Kind Nummer zwei noch nicht Schluss – denn Katherine wünscht sich eine Rasselbande zu Hause. "Ich komme aus einer großen Familie, daher liebe ich die Vorstellung, viele Kinder und eine große Familie zu haben", hatte sie erst im Oktober in einem Interview gegenüber Us Weekly verraten.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren zwei Töchtern

