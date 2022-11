Zwillinge: UK-Star Amy Childs zeigt Babybauch in 16. Woche!

Amy Childs (32) schwebt gleich doppelt im Babyglück! Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin hat Ende Oktober tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben verkündet: Die britische TV-Persönlichkeit und ihr Partner Billy Delbosq erwarten im Moment zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs – und zwar direkt Zwillinge. Jetzt präsentierte Amy ihren wachsenden Babybauch im Netz – und gab ihren Fans zudem ein Schwangerschaftsupdate!

Auf Instagram veröffentlichte Amy – die bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung hat – einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Wölbung perfekt in Szene setzt: Auf dem Foto posiert die werdende Vierfach-Mama in einem braunen Badeanzug auf einer Sonnenliege. Den Urlaubslook rundet sie auf der Aufnahme mit einem Kimono und einer großen Sonnenbrille ab. "Ich bin heute in der 16. Woche und der Bauch wird immer größer!", betonte die Beauty.

Außerdem fühlt sich Amy im Vergleich zum Beginn ihrer Schwangerschaft gerade viel besser! "Das ist die erste Woche, in der ich mich nicht müde fühle und viel Energie habe", gewährte sie einen Einblick in ihre Reise zum Babyglück.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Oktober 2021

Getty Images Amy Childs im Juni 2019

Getty Images Amy Childs im März 2020

