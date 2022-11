Darum hat "Bachelor in Paradise"-Leon Stephie nicht geküsst

Was ging da in ihm vor? Bei Bachelor in Paradise sorgte Leon Knudsen (35) für Verwirrung: Eigentlich hat sich der Hamburger blendend mit der Kandidatin Stephie Stark (27) verstanden. Die beiden knutschten sogar schon in der ersten Nacht. Bei einem romantischen Einzeldate verhielt er sich dann aber plötzlich komisch und wich vor der Kölnerin zurück. Promiflash hakte daher bei ihm nach: Warum wollte Leon Stephie nicht küssen?

Im Interview mit Promiflash erklärte der 35-Jährige, dass er sich in der Situation nicht nach Küssen gefühlt habe. "Eine Situation, die nur so nach Romantik schreit (wie beim Einzeldate), wo dann jeder einen Kuss erwartet, setzt mich unter Druck und fühlt sich nicht gut an", gab er zu. Außerdem empfand er es so, als würde Stephie einen Kuss erzwingen: "Zusätzlich war es für mich so, als wollte Stephie unbedingt diesen Kuss vor der Kamera, das habe ich in dem Moment nicht gefühlt und dann mache ich das auch nicht auf Zwang. [...] Ich brauche keinen romantischen Kuss für die Zuschauer, damit wir beweisen, dass alles toll mit uns ist."

Dennoch hatte Leon großes Interesse, Stephie weiterhin kennenzulernen. Das Einzeldate hat daran auch nichts geändert: "Nach dem Date meinte ich ja auch, dass es Phasen gab, wo ich 'Schmetterlinge im Bauch' hatte. Meine Gefühlslage war dahingehend noch komplett offen", verriet er.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

RTL / René Lohse Stephie Stark, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Stephie Stark und Leon Knudsen bei ihrem Einzeldate

Anzeige

RTL / René Lohse Leon Knudsen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de