Filmstar Luke Evans verrät: "Bin hoffnungsloser Romantiker"

Luke Evans (43) gewährt einen Einblick in sein Innerstes! Der hübsche Schauspieler und Musiker machte zuletzt Schlagzeilen mit seinem Liebesleben: Im Mai wurde durch einen Insider publik, dass er glücklich an den spanischen Grafikdesigner Fran Tomas vergeben sei. Im August bestätigten sich die Gerüchte durch heiße Strandbilder der Turteltauben. Doch wie tickt der Die Schöne und das Biest-Star so als Partner? Gegenüber Promiflash plauderte Luke nun aus, dass er ein sehr gefühlsbetonter Mensch sei.

"Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker", stellte er im Promiflash-Interview klar. Und wie äußert sich das? "Ich sage den Personen, die ich liebe, sehr oft, dass ich sie liebe. Ich stelle sicher, dass ich es ihnen oft genug sage – auch meiner Mutter, meinem Vater und meinen engen Freunden", betonte Luke. Er gehe sehr offen mit seinen Gefühlen um. "Meiner Meinung nach sollte man immer laut aussprechen, was man fühlt – man sollte es nicht für sich behalten, ganz besonders, wenn es um die Liebe geht", beteuerte der Der Hobbit-Darsteller.

Der Hottie scheint es mit Fran ziemlich ernst zu meinen. Anfang November verriet der 43-Jährige gegenüber The Times: "In den nächsten fünf Jahren hätte ich gerne meine eigenen Kinder." Weiter witzelte Luke: "Wenn das passiert, muss ich mich jedoch damit abfinden, kein junger Vater mehr sein zu können."

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Elkin Cabarcas / MEGA Luke Evans und Fran Tomas auf Ibiza, August 2022

