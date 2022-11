Nach Kritik: Manchester United berät über Cristiano Ronaldo

Wird Cristiano Ronaldos (37) Ehrlichkeit etwa Konsequenzen haben? Obwohl der Starkicker bereits seit Jahren bei dem britischen Spitzenklub Manchester United spielt, scheint er eine ganze Menge zu kritisieren zu haben. So schimpfte er in einem Interview über den Verein und vor allem über seinen Trainer Erik ten Hag, mit dem er nicht zurechtzukommen scheint. Doch nun hat Manchester United nach Cristianos Ausbruch ein Krisentreffen einberufen.

Wie The Sun berichtete, sollen sich die Verantwortlichen bei Manchester United am Montag zu einem Gespräch getroffen haben. Dabei soll es um die Aussagen gehen, die sich Cristiano in seinem Interview leistete. Vor allem seine scharfe Kritik an dem Trainer soll dem Verein sauer aufgestoßen sein. "Manchester United hat heute Morgen angemessene Schritte eingeleitet, um auf Cristiano Ronaldos jüngstes Interview zu reagieren", hieß es in einem anschließenden Statement. Weiter Kommentare wolle man aber nicht abgeben, denn der Prozess sei noch nicht abgeschlossen.

Cristiano kritisierte in seinem Interview aber nicht nur den Verein und Erik, sondern er stellte auch die Entscheidungen der Führung infrage. Er griff unter anderem den deutschen Trainer Ralf Rangnick an, der zeitweise zum Übergangstrainer ernannt wurde. Ein Entschluss, den der gebürtige Portugiese nicht nachvollziehen könne, denn er habe noch nie zuvor von ihm gehört.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im August 2022

Getty Images Erik ten Hag mit Cristiano Ronaldo und zwei Teamkollegen, November 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo im Oktober 2022

